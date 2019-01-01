Елена Синица Со следующего года изменятся правила приёма студентов в вузы Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство образования и науки утвердило порядок приёма на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Нововведения вступят в силу с 2021/2022 учебного года.

Так, например, будет введена возможность проведения единого конкурса по нескольким родственным специальностям или направлениям подготовки в пределах укрупнённой группы. Ранее проводить конкурс можно было только раздельно по каждой специальности.

Кроме этого, вузы смогут устанавливать вступительные испытания по нескольким предметам по выбору абитуриентов. Министерство отмечает, что такое нововведение особо востребовано при приёме на направления подготовки в сфере информационных технологий. Изменения коснутся и абитуриентов, поступающих на базе среднего профессионального и высшего образования, для них вузы будут самостоятельно устанавливать вступительные испытания. Ранее перечень вступительных испытаний должен был совпадать со вступительными для лиц, поступающих на основе общего среднего образования.

Также абитуриенты будут иметь возможность подать документы на большее количество направлений. Теперь вузы будут самостоятельно устанавливать максимальное количество направлений подготовки, по которым абитуриент вправе участвовать в конкурсе: не менее двух и не более десяти.

В текущем году подача документов в онлайн-режиме была обусловлена пандемией. С нового учебного года подать документы можно будет не только лично в приёмную комиссию, но и онлайн уже на постоянной основе. Более того, устанавливается возможность для поступающих внести изменения в заявление о приёме или подать второе заявление о приёме (например, по другой специальности). Ранее это возможно было только при условии отзыва ранее поданного заявления.

Кроме этого, конкурсные списки будут обновляться чаще — не менее пяти раз в день. На данный момент предусмотрено обновление один раз в день.

Для того чтобы процедура зачисления стала менее «громоздкой», было принято решение проводить её в два этапа. Изменения касаются зачисления на бюджетные места очной формы обучения по программам бакалавриата и специалитета. На первом этапе будут зачислять приоритетные группы: лица, имеющие льготы, поступающие без вступительных испытаний, заключившие целевые договоры. На втором — всех остальных. До этого было три этапа, так как второй делился на первую и вторую «волны».

Если по итогам основного этапа зачисления остались незаполненные места (абитуриенты отказались от поступления), вузы смогут провести дополнительное зачисление абитуриентов на эти места на основании конкурсных списков.

Вся информация, включая правила приёма, теперь должна будет появляться на сайтах учебных заведений не позднее 1 ноября, предшествующего году зачисления (ранее — не позднее 1 октября).

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