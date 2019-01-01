Григорий Серёдкин БК «Парма» подписал спонсорский контракт с букмекерской конторой Поделиться Поделиться Твитнуть

Букмекерская контора Parimatch и пермский БК «Парма» подписали двухлетнее соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

По условиям контракта контора получил а статус официального партнёра клуба и обширные возможности для рекламы. Так, на игровых майках основного состава «Пармы» и рекламных щитах УДС «Молот» появится логотип Parimatch.

Сергей Богуславский, президент БК «Парма»:

— БК «ПАРМА» и компания Parimatch заключают договор о спонсорском сотрудничестве. Для нас это первый опыт сотрудничества с букмекерской фирмой, а для Parimatch — продолжение работы в мире баскетбола. Поэтому подписание этого соглашения важно для обеих сторон. Контракт финансово ёмкий, и мы заключаем его на два года. Фактически договор отражает лидирующие позиции, которые на данный момент занимает «Парма» как по посещаемости, так и по количеству просмотров трансляций с участием нашей команды.

Отметим, также спонсором «Пармы» является ПАО «Т Плюс». Но основным источником бюджета клуба составляют субсидии из бюджета края и города: из общего бюджета клуба в 294 млн руб. субсидии составили 190 млн руб.



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