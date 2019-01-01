В Прикамье ночью прогнозируются заморозки до -2° Поделиться Поделиться Твитнуть

По информации краевого МЧС, в ночь на пятницу на территории Пермского края ожидается похолодание до -2°. Об этом сообщает ВЕТТА.

При этом объявлено штормовое предупреждение.

Поэтому главам районов и городских округов Прикамья рекомендовано провести комплекс мероприятий на объектах жизнеобеспечения, строительства и ЖКХ, а также электроснабжения, связи и дорожной сети по снижению риска возникновения ЧС и происшествий.

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