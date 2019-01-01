В Пермском крае — 67 новых случаев заражения COVID-19 за сутки Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным управления Роспотребнадзора, в Прикамье выявлено 67 новых случаев заражения COVID-19. Из них 20 человек проходят лечение в больницах края, остальные — в домашних условиях.

Кроме того, за сутки в регионе скончались три пациента с диагностированным коронавирусом.

Таким образом, за всё время с начала пандемии в Прикамье коронавирус зафиксирован у 8877 жителей, 6155 — выздоровели, 388 — скончались. Сейчас лечение проходят 2334 человека.

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