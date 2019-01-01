Мария Сыропятова Депутаты Пермской гордумы обсудили планы по строительству дорог и нового корпуса гимназии №17 Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

На заседании комитета по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами Пермской гордумы были представлены два отчёта по итогам исполнения средств городского бюджета в первом полугодии 2020 года. Первый отчёт был посвящён дорожному строительству, второй — реконструкции школ, детских садов и спортивных сооружений.

Департамент дорог и благоустройства мэрии заявил об исполнении плана по строительству дорог в Перми на 97,9%, по трамвайным путям — на 99,99%, а также по объектам озеленения — на 96,6%. Однако ключевые проекты для городской дорожной инфраструктуры Перми — ул. Революции, Героев Хасана, Карпинского и сквер на набережной реки Камы — в мэрии обещают сдать только в 2021 году.

Управление капитального строительство отчиталось о выполнение плана по реконструкции школ, детских садов и спортивных объектов на 75,7% от запланированного в первом полугодии. Ключевые проекты у капстроя — на спортивной базе «Летающий лыжник», в школе №93, Дворце молодёжи, детском саду на Байкальской, 26а и в экстрим-парке. Из них, по данным мэрии, полностью реализован инвестпроект только на спортивной базе «Летающий лыжник», а на остальных объектах работы должны быть завершены к концу 2020 года.

Депутаты обратили внимание, что большинство проблем с неисполнением бюджета по строительству возникает к концу года.

«Из 4,8 млрд руб. годового бюджета департамент дорог и благоустройства в первом полугодии реализовал только 460 млн руб., — поделился данными с коллегами председатель комитета по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами Сергей Богуславский. — По информации Контрольно-счётной палаты, недовыполнение идёт по проектам на ул. Крисанова, площади Карла Маркса и трамвайным путям между Пермью I и Пермью II. Понимая, что строительный сезон уже закончен, что будет по итогам года?»

Богуславскому ответил заместитель главы Перми Анатолий Дашкевич. «1,6 млрд руб. были запланированы на обустройство трамвайных путей,. Сейчас ведём переговоры с Пермским краем о переносе этих средств на период с 2021 по 2024 год для реализации проекта на ул. Крисанова. На 2020 год из краевого бюджета было выделено больше средств на проект на ул. Героев Хасана, поэтому мы также просим перенести средства краевого бюджета на 2021 год», — заявил он.

По словам Анатолия Дашкевича, небольшое отставание будет также зафиксировано и из-за задержки с организацией публичных слушаний по проекту на ул. Крисанова. В мэрии рассчитывают, что смогут выйти на государственную экспертизу проекта не ранее октября 2020 года. В результате, если в мэрии технически перенесут 1,6 млрд руб. по проектам дорожного строительства на 2021 год, то тогда департамент дорог и благоустройства добьётся исполнения бюджета на уровне 85%.

Аналогичный вопрос по исполнению бюджетных средств на реконструкцию школ, детских садов и спортивных сооружений депутаты задали и первому заместителю главы Перми Виктору Агееву. «Годовой бюджет управления капитального строительства — 3,2 млрд руб., из которых исполнено только 440 млн руб., — отметил Сергей Богуславский. — Как у вас получится реализовать оставшийся объём средств до конца текущего года?»

По словам Агеева, сделан подекадный график освоения инвестиционных средств. «По итогам года ожидаем в районе 85%. Неосвоение может сложиться по Дворцу молодёжи. Работы уже выполнены, но может не получиться успеть внести изменения в проектную документацию, пройти экспертизу и, соответственно, выплатить средства к концу 2020 года».

Депутатов особенно интересовал и «буксующий» проект строительства нового корпуса гимназии №17. «Радует, что ситуация с реконструкцией школ и детских садов становится лучше. Но беспокоит проект по гимназии №17, как будет развиваться ситуация в ближайшее время?» —обратил внимание на проблему депутат Павел Фадеев.

Виктор Агеев заверил, что с проектом нового корпуса гимназии №17 проблем нет. «Следующая задача — вынос с будущей строительной площадки инженерных сетей. Это более сложная задача, чем кажется на первый взгляд. Сети принадлежат разным собственникам, поэтому нужно совместить и их усилия и финансирование переноса. Сейчас эта задача решается, поэтому угроз срыва реализации проекта не вижу», — отметил Агеев. По его словам, сейчас в мэрии уже подыскивают потенциальных подрядчиков, которые могли бы претендовать на реализацию проекта, если выиграют аукцион.

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