Дмитрий Махонин взял больничный после победы на выборах Поделиться Поделиться Твитнуть

Глава региона Дмитрий Махонин взял больничный в связи с признаками ОРВИ. Об этом сообщает «РБК-Пермь».

Пресс-секретарь недавно избранного губернатора Станислав Шубин отметил, что тест на коронавирус у Махонина дал отрицательный результат.

По информации «Коммерсанта-Прикамье», также на больничный ушёл замглавы администрации губернатора Александр Смертин.

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