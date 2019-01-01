Елена Лодыгина журналист Пермское УФАС приостановило заключение контракта на установку уличных видеокамер в Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермское УФАС приостановило заключение контракта на поставку и установку уличных видеокамер для фиксации нарушений на дорогах по жалобе ООО «Эффективные технологии». Жалоба была подана 15 сентября.

Компания считает, что требование заказчика поставлять комплексы фотовидеофиксации, только совместимые с информационной системой «Азимут 3», заведомо ограничивает количество участников, а недопустимость поставки эквивалента является надуманным основанием с целью подвести закупку под конкретного производителя. В техническом задании к конкурсу было указано, что видеокамеры должны быть совместимы только с этой информационной системой, поскольку она находится на балансе ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края».

Напомним, по условиям конкурсной документации подрядчик в течение месяца должен установить три комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на ул. Мира, 11в (перекрёсток Мира и Советской Армии) и один комплекс на шоссе Космонавтов, 121. Начальная максимальная цена контракта составила 14 млн руб. Всего на конкурс поступили две заявки. Рассмотрение жалобы ООО «Эффективные технологии» назначено на 21 сентября.

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