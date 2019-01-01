Григорий Серёдкин Игру «Молота-Прикамье» с тюменским «Рубином» перенесли из-за COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

ХК «Молот-Прикамье» не сыграет с тюменским ХК «Рубин» во встрече, которая была запланирована на вторник, 29 сентября. Об этом сообщает пресс-служба пермского клуба.

Причина переноса игры — вспышка коронавируса в тюменском клубе. Новая дата проведения игры — 29 декабря 2020 года.

Напомним, ранее «Молот-Прикамье» стартовал в регулярном чемпионате ВХЛ и уже провёл четыре матча южноуральской выездной серии. Команда Александра Агеева обыграла курганский ХК «Зауралье» (0:4), челябинский «Челмет» (1:3), но затем уступила орскому «Южному Уралу» (3:2) и «Горняку» из Учалов (4:2).

23 сентября начнётся домашняя серия пермяков. На этот день запланирована игра с ХК «Звезда» (Москва). 25 сентября «молотобойцы» сыграют с «Динамо» (Московская область), а 27 сентября — с «Югрой» (Ханты-Мансийск).

Отметим, в регулярном чемпионате ВХЛ-2019/2020 «Молот» уступил «Рубину» в гостях (5:1), однако затем обыграл тюменцев в родных стенах (4:1).

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