Михаил Суслов
Комитет по городскому хозяйству Пермской гордумы возглавил Александр Филиппов
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В среду, 16 сентября, на заседании комитета по городскому хозяйству Пермской гордумы новым председателем единогласно выбран Александр Филиппов. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.
Пост стал вакантным после того, как бывший председатель комитета Вячеслав Григорьев сегодня написал заявление о сложении полномочий депутата гордумы.
Напомним, Григорьев победил на довыбоах Заксобрание по округу №2 с результатом в 46,36%.
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