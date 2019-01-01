Михаил Суслов Комитет по городскому хозяйству Пермской гордумы возглавил Александр Филиппов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В среду, 16 сентября, на заседании комитета по городскому хозяйству Пермской гордумы новым председателем единогласно выбран Александр Филиппов. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.





Пост стал вакантным после того, как бывший председатель комитета Вячеслав Григорьев сегодня написал заявление о сложении полномочий депутата гордумы.





Напомним, Григорьев победил на довыбоах Заксобрание по округу №2 с результатом в 46,36%.

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