Количество выданных потребкредитов в Прикамье за год снизилось на 28% Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), за восемь месяцев этого года в Пермском крае банками выдано 161,9 тыс. потребительских кредитов. Это на 28% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (тогда выдано 224,9 тыс. потребкредитов). Об этом сообщает «Рифей».

При этом отрицательная динамика наблюдается во всех 30 исследованных регионах.

Наибольшее снижение продемонстрировали Ставропольский край (-34,0%), Тюменская область (-30,5%), Республика Татарстан (-30,0%), а также Ростовская область (-29,2%) и Алтайский край (-28,9%).

Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ:

— В течение всего 2020 года, и особенно в период карантинных мероприятий в апреле-мае, банки были весьма сдержанны при кредитовании граждан. Поэтому потребительские кредиты выдавались только тем из них, чей уровень долговой нагрузки и значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) находились на приемлемом уровне.

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