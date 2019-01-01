Алиса Окулова Определён победитель конкурса на строительство больницы в Полазне Поделиться Поделиться Твитнуть

Подряд на строительство больничного комплекса в Полазне (по адресу ул. Больничная, 11) получит ООО «Равелин». В течение 20 дней с подрядчиком планируется заключить контракт стоимостью 451,1 млн руб. Заказчиком строительства выступит Управление капитального строительства Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

В состав больничного комплекса войдут лечебный корпус площадью 7 тыс. кв. м, поликлиника для взрослого населения на 100 посещений в день, детская консультация на 90 посещений в день. Кроме того, в состав объекта войдёт одноэтажная котельная площадью 72 кв. м. Комплекс должен быть сдан в эксплуатацию в 2022 году.

Медицинские услуги в новой больнице смогут получить 16 тыс. жителей Полазны.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.