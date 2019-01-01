Григорий Серёдкин ПГНИУ ожидает увеличения числа иностранных студентов, несмотря на пандемию Поделиться Поделиться Твитнуть

ПГНИУ (Пермский государственный национальный исследовательский университет) ожидает увеличения числа иностранных студентов, несмотря на пандемию COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Пермского университета.

Так, в 2020/2021 учебном году более 250 граждан из 23 стран мира продолжат обучение в ПГНИУ. Ещё 236 иностранных студентов зачислены на первый курс бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Несмотря на пандемию и связанные с ней организационные и миграционные ограничения, общее количество иностранных студентов ПГНИУ в 2020/2021 учебном году уже превышает прошлогодние показатели.

По прогнозу управления международных связей ПГНИУ, число иностранных граждан, обучающихся на основных образовательных программах университета в 2020/2021 учебном году, вырастет на 20–30%. Уже сейчас общее количество студентов-иностранцев университета превышает 480 человек и растёт, так как в этом году приём граждан из других стран продлён до октября. В прошлом году в Пермском университете обучались 447 иностранных студентов.

Отметим, в 2020 году университет зачислил первокурсников из Туркменистана, Китая, Казахстана, Таджикистана, Египта, Судана, Колумбии, Афганистана, Гаити, Зимбабве. Наиболее популярные факультеты ПГНИУ среди иностранцев — филологический, химический, биологический, историко-политологический и факультет современных иностранных языков и литератур.

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