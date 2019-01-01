За сутки в Прикамье скончались четыре человека с COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным министерства здравоохранения Пермского края, за минувшие сутки скончались четыре пациента, заражённых коронавирусом. При этом два человека скончались непосредственно от вируса, ещё двое — от сопутствующих заболеваний. Об этом сообщает «Рифей».

Таки образом, за всё время с начала пандемии общее количество летальных исходов от коронавируса в регионе достигло 385 случаев.

За минувшие сутки зафиксировано 64 новых случаев заражения. Среди них — 35 женщин, 25 мужчин, четверо детей. 19 человек проходят лечение в больницах, 45 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее количество инфицированных с начала пандемии в Прикамье — 8810 человек, из них 6112 — вылечились.

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