Дольщикам долгостроя на Старцева, 143 необходимо встать в реестр кредиторов для получения господдержки Поделиться Поделиться Твитнуть

Дольщикам шестилетнего долгостроя на ул. Старцева, 143 необходимо как можно скорее подать заявление конкурсному управляющему дома для включения в реестр кредиторов. Об этом сообщают в краевом минстрое.

«Это необходимо для того, чтобы Федеральный фонд защиты дольщиков смог включить дом в график наблюдательных советов, где будут определены меры поддержки граждан — выплата компенсаций или достройка объекта», — отметил министр строительства Андрей Колмогоров.

В феврале текущего года краевым минстроем в федеральный фонд было направлено ходатайство в отношении долгостроя на ул. Старцева, 143 для получения мер господдержки дольщиков. В результате фонд помог введению конкурсного производства в отношении застройщика ООО «Авиатор-3» и взял объект в работу. 11 августа компания была признана банкротом.

«Теперь, когда застройщика признали банкротом, конкурсному управляющему долгостроя необходимо сформировать и предоставить в фонд реестр требований участников строительства, для этого все дольщики должны попасть в реестр кредиторов, после чего федеральный фонд сможет восстановить права более чем 300 граждан», — пояснил министр строительства.

Напомним, региональный и федеральный фонды защиты прав дольщиков уже заключили соглашения о софинансировании достройки проблемных домов на ул. Екатерининской, 175 и ул. Толмачёва, 15. Этого решения ждали 236 собственников квартир. Помимо этого, благодаря инициативе главы региона Дмитрия Махонина, фондом досрочно было принято решение о поддержке собственников квартир на ул. Кировоградской, 68а, ул. Юнг Прикамья, 14 и ул. Ушакова, 34. Отметим, что решения по этим объектам ожидались в октябре, но глава региона Дмитрий Махонин обратился к руководству фонда с просьбой по возможности ускорить принятие решений, так как проблема долгостроев важна для края и права всех дольщиков должны быть восстановлены как можно скорее. Предполагается, что до конца года федеральный фонд примет решения по ещё 33 проблемным домам региона.

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