Алиса Окулова В субботу в Перми изменится схема дорожного движения в районе ул. Самаркандской Поделиться Поделиться Твитнуть

На участке ул. Самаркандской с 6 утра до 16 часов будет организовано одностороннее движение от ул. Глуховской до ул. Художника Зеленина. Также будет запрещена остановка и стоянка машин по обеим сторонам ул. Самаркандской от ул. Лякишева до въезда на территорию спортивной базы «Динамо». Об этом сообщает «Ветта» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Ограничения в проезде связаны с ежегодной всероссийской акцией за здоровый образ жизни «Кросс нации». Забег пройдёт в тот же день. Старт будет дан на лыжной базе «Динамо».

Для удобства участников и зрителей «Кросса нации» будет ходить бесплатный трансфер от ДК Солдатова до лыжной базы «Динамо» и обратно. Автобус будет курсировать с 9 утра до 16 часов.

Зарегистрироваться на бесплатное участие в акции можно до 19 часов вечера 18 сентября. Подать заявку можно по адресам: Дворец спорта «Орлёнок» (ул. Сибирская, 47), УДС «Молот» (ул. Лебедева, 13), СК им. Сухарева (ш. Космонавтов, 158а, здание легкоатлетического манежа) и СК «Прикамье» (ул. Ласьвинская, 1). Зарегистрироваться также можно и на сайте краевого минспорта.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.