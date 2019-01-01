Мария Сыропятова Аукцион на ремонт сквера у гостиницы «Урал» признан несостоявшимся Поделиться Поделиться Твитнуть

МКУ «Пермблагоустройство» подвело итоги аукциона на реконструкцию сквера перед гостиницей «Урал»: торги признаны несостоявшимися, так как на них не было подано ни одной заявки.

Напомним, что в начале сентября по заказу администрации Перми был объявлен аукцион на капремонт сквера перед гостиницей «Урал». Согласно проекту, подрядчик должен был провести капремонт объекта, включая перенос скульптур «Легенда о пермском медведе» и «Кама-река». Максимальная сумма контракта могла составить 80,5 млн руб. По плану работы должны были быть завершены к 30 июня 2022 года.

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