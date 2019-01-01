Елена Лодыгина журналист Расходы на здравоохранение в Пермском крае за семь месяцев выросли почти в два раза Поделиться Поделиться Твитнуть

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) проанализировало отчётность об исполнении региональных бюджетов, чтобы оценить влияние пандемии коронавируса на расходы на здравоохранение.

Проведённый анализ показал, что совокупные расходы неконсолидированных бюджетов субъектов на здравоохранение за январь-июль 2020 года увеличились на 88% (на 472 млрд руб.). Доля расходов составила 14% от объёма совокупных расходов, тогда как в 2017–2019 годах она составляла порядка 9–10%. Ежемесячные расходы в апреле-июле 2020 года находились в диапазоне 14-18%, в то время как за аналогичный период 2019 года они не превышали 11%.

При этом рост расходов на медицину был зафиксирован во всех российских регионах. В Пермском крае расходы выросли почти в два раза — на 183% (до 9,76 млрд руб.)

Самый высокий рост расходов зафиксирован в Саратовской области — на 319% (до 9,71 млрд руб.) Наименьший — в Ненецком автономном округе — на 7% (до1,01 млрд руб.)

Значительный рост расходов (в 26 раз) зафиксирован по подразделу «Санитарно-эпидемиологическое благополучие»: c 0,67 млрд руб. в январе — июле 2019 года до 17,5 млрд руб. за аналогичный период 2020 года. Но расходы на дезинфекцию в местах общего пользования жилых домов и общественных пространств, на организацию и функционирование обсерваторов и изоляторов отразили не все регионы, а лишь 40 из них.

Аналитики АКРА считают, что рост расходов связан не только с пандемией коронавируса, но и с реализацией национальных проектов и выделением трансфертов из федерального бюджета. Только 340 млрд руб. планировалось выделить регионам в этом году в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Однако большую часть расходов на медицину регионы в этом году оплачивали из собственных бюджетов.

Напомним, ранее краевые власти внесли в Законодательное собрание Пермского края проект изменений бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования и предложили сократить в 2020–2022 годы расходы и доходы медицинских учреждений.

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