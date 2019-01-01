Григорий Серёдкин «Молот-Прикамье» вновь проиграл на выезде Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский ХК «Молот-Прикамье» завершил южноуральскую выездную серию поражением. Со счётом 2:4 команда Александра Агеева уступила в Учалах местному «Горняку». Игра состоялась во вторник, 15 сентября.

В первом периоде хозяева льда практически полностью переиграли гостей. Шайба — на счету Семёна Переляева. Во втором периоде «молотобоец» Иван Зенчиков начал контратаку и сольно её завершил — 1:1. Однако равенство продлилось недолго: Дмитрий Жукенов и Александр Шумеров воспользовались ошибками соперника и вывели хозяев вперёд.

В середине третьего периода «Горняк» вёл уже в три шайбы. Отличился Андрей Гришаков. «Молот» усилиями Владимира Короткова всё же смог забросить «шайбу престижа». Но на большее пермяки способны не оказались — 4:2 на табло по итогу трёх периодов и второе поражение в серии, которая так хорошо начиналась для наших хоккеистов.

Александр Агеев, главный тренер ХК «Молот-Прикамье»:

— Подвела игровая дисциплина. Грубейшие ошибки в своей зоне, причём это делают лидеры. Дома проведём работу над ошибками. Вышли «в полноги». Команду, если честно, не узнал. У нас где-то тринадцатая или четырнадцатая игра вместе, но это одна из «запинающихся», безобразных игр. Команду видели только в последние восемь минут. Будем двигаться, разбираться, разговаривать. Я думаю, что ребята сейчас тоже переосмыслят свои возможности. Соперника — с победой. А мы будем исправляться.

Напомним, ранее в рамках первой выездной серии сезона «Молот» обыграл курганский ХК «Зауралье» (0:4), челябинский ХК «Челмет» (1:3) и уступил орскому ХК «Южный Урал» (2:3).

Следующую игру «молотобойцы» проведут дома 23 сентября в 19:30 (0+). В стенах УДС «Молот» наша команда примет московский ХК «Звезда». Далее домашняя серия продолжится играми с ХК «Динамо» (Московская область), ХК «Югра» (Ханты-Мансийск) и ХК «Рубин» (Тюмень). Все матчи пройдут до конца сентября.

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