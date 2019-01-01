Мария Сыропятова Департамент транспорта: план пассажиропотока в автобусах и трамваях Перми был завышен Поделиться Поделиться Твитнуть

В мэрии Перми признали, что на 10% были завышены плановые показатели пассажиропотока, заложенные в новой модели перевозок в городском транспорте. Об этом 15 сентября рассказал начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин на заседании комитета по экономическому развитию Пермской городской думы.

Председатель комитета Арсен Болквадзе обратил его внимание на то, что в сентябре уже были сняты все ограничения, связанные с коронавирусом, а объём пассажирских перевозок всё ещё не достиг плановых показателей, заложенных мэрией.

Анатолий Путин, начальник департамента транспорта администрации Перми:

— Объём пассажиропотока, заложенный в новой модели, выше, чем фактический при старой модели перевозок. В 2019 году он составлял 235 млн человек, тогда как в 2020 году в плане — 242 млн человек. Сейчас до плановых значений не дотягиваем примерно 15% от объёмов, которые были заложены на сентябрь.

При этом он пояснил, что в мэрии рассчитывают, что примерно 5% доходов можно нарастить за счёт борьбы с безбилетниками и повышения качества администрирования расходов.

Напомним, что показатель объёма пассажиропотока использовали при планировании транспортной реформы. В том числе он учитывался и при расчётах стоимости лотов на муниципальных аукционах на маршруты городского пассажирского транспорта.

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