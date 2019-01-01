Мария Сыропятова Пассажиропоток в пермском транспорте в сентябре вырос на 15% Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Пассажиропоток в городском транспорте Перми в сентябре составил в среднем 640 тыс. человек в будние дни, что на 15% больше, чем в предыдущем месяце. В августе аналогичный показатель составлял 550 тыс. человек. Об этом рассказал Анатолий Путин на заседании комитета по экономическому развитию Пермской городской думы.

Напомним, что снижение пассажиропотока в Перми из-за пандемии составило в апреле 75%. А городские власти для поддержки перевозчиков в период самоизоляции направили 226 млн руб.

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