Администрация Перми направит 226 млн руб. на улучшение экономической ситуации в городе Поделиться Поделиться Твитнуть

Средства будут направлены на поддержку перевозчиков, работающих на городских маршрутах, дезинфекцию общественного транспорта, а также на покрытие арендной платы аутсорсеров питания в учреждениях образования и поддержку учреждений культуры. При этом сохраняются общие параметры по доходам и расходам бюджета города на 2020—2022 годы, сообщает пресс-служба администрации Перми.

Весь пакет мер разрабатывался в рамках рабочей группы по поддержке малого и среднего бизнеса под председательством главы Перми Дмитрия Самойлова. На основе принятых решений администрация города внесла в городскую думу проект изменений в бюджет на 2020 год и плановый период на 2021 и 2022 годы, предусматривающий уточнение расходов и их перераспределение на первоочередные мероприятия.

Проектом предусмотрено перераспределение 354 млн руб. На реализацию мер по стабилизации экономической ситуации предлагается направить 226 млн руб.

В связи со снижением пассажиропотока с апреля по июнь на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки, направляется 86,5 млн руб. Также предусматриваются расходы на проведение дезинфекции общественного транспорта в объеме 46 млн руб. Средства были перенаправлены с невостребованных расходов отрасли: в связи со значительным сокращением транспортной работы в период самоизоляции произошла экономия денежных средств, которые предназначались для оплаты автокилометров перевозчикам, работающим по новым контрактам, и оплаты субсидии за перевозку пассажиров по проездным документам перевозчикам, работающим по старым договорам. Таким образом, средства остаются в отрасли, и на качестве пассажирских перевозок перемещение средств не отразится.

Кроме того, на возмещение расходов учреждениям образования по содержанию имущественных комплексов в связи с освобождением от арендной платы организаций питания планируется направить 28 млн руб. Также предусматривается увеличение финансирования на 61 млн руб. учреждений культуры в целях компенсации недополученных доходов из-за сокращения их платной деятельности во втором квартале этого года. Денежные средства планируется перенаправить с экономии от конкурсных процедур по уже заключённым контрактам, сокращения расходов на содержание органов власти, а также отмены отраслевых мероприятий в связи с введёнными ограничениями.

Также предусмотрено перераспределение расходов между объектами дорожного строительства в 2020—2021 годах без изменения их общего объёма.

Проектом не предусматривается изменение общих параметров по доходам и расходам бюджета города на 2020—2022 годы.

Комитет по бюджету и налогам поддержал вносимые изменения.

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