Елена Синица
Владимир Путин назначил председателей судов двух территорий Прикамья
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Президент России Владимир Путин назначил председателей судов двух территорий Прикамья — Добрянского районного суда и Кировского районного суда Перми.
Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации в понедельник, 14 сентября.
Согласно документу, председателем Добрянского районного суда назначен Олег Гусельников, Кировского — Татьяна Варакшина.
Судьи назначены на шестилетний срок.
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