Елена Синица

Владимир Путин назначил председателей судов двух территорий Прикамья

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Президент России Владимир Путин назначил председателей судов двух территорий Прикамья — Добрянского районного суда и Кировского районного суда Перми.

Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации в понедельник, 14 сентября.

Согласно документу, председателем Добрянского районного суда назначен Олег Гусельников, Кировского — Татьяна Варакшина. 

Судьи назначены на шестилетний срок.

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