Елена Синица В России может быть введена минимальная почасовая оплата труда Поделиться Поделиться Твитнуть

В России может быть введено понятие «минимального размера часовой ставки». Данный вопрос включён в перечень предложений к проекту текста генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством России на 2021–2023 годы. Предложение было выдвинуто со стороны правительства.

Как сообщают «Известия», почасовой МРОТ может применяться для занятых по краткосрочным трудовым договорам, в первую очередь работникам с почасовой оплатой труда. На данный момент предложения в документ ещё обсуждаются. Предполагается, что проект соглашения будет сформирован до конца октября.

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