Алиса Окулова Принято решение о достройке двух проблемных домов в Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Правительство Пермского края и федеральный Фонд защиты дольщиков заключили соглашения о софинансировании достройки многоквартирных домов на ул. Екатерининской, 175 и Толмачёва, 15. Об этом сообщает «Ветта».

Стоимость достройки дома на ул. Екатерининской, 175 составит 698,8 млн руб., на ул. Толмачёва, 15 — 369,3 млн руб. Основная часть средств будет направлена из федерального бюджета, доля софинансирования края составит 27%. Так, из бюджета Пермского края направлено 725 млн руб., что позволит привлечь порядка 2 млрд руб. из федерального бюджета.

Конкурс на достройку дома на ул. Толмачёва, 15 пока не объявлен, это планируется сделать в ближайшее время. Права на объект на ул. Екатерининской фонд получит в судебном порядке, после этого также планируется объявить конкурс.

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