Жители Прикамья довольны своим школьным образованием больше, чем в среднем по России Поделиться Поделиться Твитнуть

Аналитический отдел рекрутингового портала HeadHunter провёл опрос среди своих клиентов на предмет отношения к своему школьному образованию.

Оказалось, что жители Пермского края поставили 4,1 балла своему школьному образованию из пяти возможных. Этот показатель выше, чем в среднем по России (в стране средний показатель — 3,8 балла).

При этом максимально высокие баллы в Прикамье ставили участники опроса в возрасте от 45 лет (4,4 балла), а самые младшие из респондентов, ниже 18 лет, поставили в среднем 3,3 балла.

Среди предметов наиболее высокую оценку получили русский язык и литература (от 4,1 до 4,4 балла). Наиболее низкая удовлетворённость качеством преподавания предмета — у иностранного языка, здесь соискатели из всех возрастных групп солидарны в оценке: от 3,1 до 3,6 балла.

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