На этой неделе вводится ограничение движения транспорта на пересечении ул. Карпинского и Советской Армии Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми с субботы, 19 сентября, вводится ограничение движение транспорта на пересечении ул. Карпинского и Советской Армии. Об этом сообщает «Рифей».

Как пояснили в мэрии, связано это с ремонтными работами на сетях, ограничение продлится до 15 ноября.

Как пояснили в мэрии, сквозное движение по ул. Карпинского будет организовано по двум полосам: по одной в каждую сторону. Изменится движение некоторых автобусных маршрутов, об изменении движения общественного транспорта будет сообщено дополнительно. Кроме того, подрядная организация должна обеспечить доступ транспорта и пешеходов к зданиям и сооружениям, расположенным в зоне ограничения движения.





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