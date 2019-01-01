Елена Синица В Пермь доставили экспонаты из нескольких столичных музеев Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермскую художественную галерею в понедельник, 14 сентября, прибыли экспонаты из Третьяковской галереи и нескольких других музеев. Они будут размещены в рамках выставки «Спасибо, Пермь!», открытие которой запланировано на 24 сентября. Об этом сообщили в Пермской художественной галерее.

В частности, кроме «Третьяковски», груз прибыл из музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина и музея театрального искусства им. А. А. Бахрушина.

Среди экспонатов — русская живопись XIX–XX вв., иконы XIV–XVI вв., западноевропейские гравюры XVII–XIX вв.

Экспонаты будут размещены в девяти залах галереи на первом этаже.

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