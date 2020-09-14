Григорий Серёдкин По дороговизне ежемесячной платы за коммунальные услуги Прикамье находится на 30-м месте в России Поделиться Поделиться Твитнуть

РИА «Новости» провело исследование в котором были рассмотрены регионы России по доле потребительских расходов среднестатистической семьи на ЖКУ. Пермский край в этом рейтинге занял 30-е место с показателем 9,4% от всех расходов. А в среднем на оплату коммунальных услуг прикамская семья тратила 4388 руб в месяц. В исследовании учитывался 2019 год.

Наш регион расположился в рейтинге между Севастополем (29-е место) и Пензенской областью (31-е место). Подробнее с показателями по всем регионам можно ознакомиться здесь.

А среднестатистическая российская семья тратит на ЖКУ около 4,8 тыс. руб. в месяц. Год назад этот показатель был ниже на 9,1%. Отметим, самая высокая доля затрат на эту статью в потребительских расходах зафиксирована в Республике Коми , самая низкая — в Ингушетии.

В 2019 году дороже всего ЖКУ обходились жителям Камчатского края — чуть более 9 тыс. руб., дешевле всего — населению Горного Алтая (порядка 2,3 тыс. руб.).

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