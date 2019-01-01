Мария Сыропятова Ремонт фасадов в центре Перми продлили до 2023 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Мэрия планирует продолжить ремонт фасадов в центре Перми в 2023 году. Проект изменений в прежнее решение был опубликован на официальном сайте администрации Перми. Ранее программу ремонта фасадов планировалось завершить к концу 2022 года.

Напомним, что на центральных улицах Перми к 300-летию мэрия планирует отремонтировать 71 фасад. На эти цели в городском бюджете предусмотрено 926,7 млн руб.

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