Ко мне фасадом Фоторепортаж об обновлении Комсомольского проспекта Поделиться Поделиться Твитнуть

К 300-летию Перми в городе началось комплексное благоустройство Комсомольского проспекта. Работы включают поэтапную реконструкцию бульвара и капитальный ремонт домов с обновлением облицовки, кровли, окон, балконов и дверей.

Преображение Комсомольского проспекта стартовало в прошлом году, были задействованы шесть домов. В этом году ремонт затронул ещё 11 жилых зданий. Всего до конца декабря планируется привести в порядок фасады 20 домов. Уже завершены работы на Комсомольском проспекте, 7 и 41, вскоре завершатся на Комсомольском проспекте, 14 и 52.

Глава Пермского края Дмитрий Махонин уже поручил предусмотреть меры защиты от граффити и объявлений ремонтируемых фасадов, мачт освещения и малых архитектурных форм.

«Надо сделать это так, чтобы вложенные усилия были сохранены в течение многих лет. Считаю, вместе с ремонтом нужно выполнить работы, которые позволят сберечь новый облик домов и защитят его от вандалов. Необходимо выбрать оптимальный вариант — сетка или специальное покрытие. Главное, чтобы это не портило внешний вид», — пояснил Дмитрий Махонин.

Всего на Комсомольском проспекте до 2023 года планируется провести капитальный ремонт 71 фасада здания, на эти цели в городском бюджете предусмотрено 926,7 млн руб., ремонт крыш и фундаментов домов проводится за счет средств краевого фонда капитального ремонта.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.