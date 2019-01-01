Елена Лодыгина журналист В Прикамье за сутки выявлено 58 новых случаев заражения COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

Роспотребнадзор опубликовал новые данные по заражению коронавирусом в Пермском крае. За предыдущие сутки выявлено 58 новых случаев заражения COVID-19. Среди новых инфицированных насчитывается 26 мужчин, 29 женщин и трое детей. Основная масса заболевших — это пациенты младше 45 лет (27 человек), 19 человек в возрасте 45–65, девять заболевшх старше 65 лет. 11 человек проходят лечение в больницах, 47 — амбулаторно.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 8685 человек. Ежесуточный прирост больных за сутки составил 0,7%, коэффициент распространения — 0,98.

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