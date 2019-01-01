Елена Лодыгина журналист В Перми из-за коронавируса отменили благотворительный «Тёплый забег» Поделиться Поделиться Твитнуть

В этом году в Перми отменена благотворительная акция «Тёплый забег». Об этом сообщают организаторы мероприятия. По словам координатора фонда «Дедморозим» Инны Бабиной, «Тёплый забег» был отменён из-за нестабильной ситуацией по коронавирусу.

«Какими будут обстоятельства и, в частности, ограничения на массовые мероприятия в ноябре этого года, предсказать сложно. Поэтому считаем самым важным — не подвергать лишнему риску здоровье участников, среди которых традиционно выходят на старт и подопечные «Дедморозим», — отметила Инна Бабина.

Напомним, «Тёплый забег» ежегодно объединяет больше 4 тыс. спортсменов и болельщиков. Все вырученные от мероприятия средства идут на поддержку тяжелобольных детей. Так, в 2017 году участники собрали 600 тыс. руб. на помощь детям. В 2018 году участникам забега удалось собрать уже более 1 млн руб. В 2019 году — 1,5 млн руб.

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