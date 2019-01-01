Григорий Серёдкин ФК «Звезда» начал продавать билеты на кубковый матч с «Сочи» Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский ФК «Звезда» начал продажу билетов на матч Кубка России по футболу — 2020/2021 c ФК «Сочи», который состоится в среду, 16 сентября, на стадионе «Звезда» в Перми (0+). Стоимость билетов на любые секторы — 100 руб., сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, в минувшую пятницу директор ФК «Звезда» Валерий Волошин сообщил о том, что на матче для зрителей будет доступно 35% мест стадиона «Звезда». Это составляет более 5 тыс. мест. (при вместимости стадиона в 17 тыс.) Откроются не только привычная болельщикам западная трибуна (1-й—8-й секторы), но и четыре сектора Восточной трибуны, с 14-го по 18-й, с дистанционной рассадкой.

Продажа билетов будет осуществляться только в кассах стадиона «Звезда» сегодня и завтра — с 12 до 19 часов, а в день игры, 16 сентября, с 11 часов и до перерыва в матче. Начало матча — в 17:00 (прм).

Отметим, сейчас ФК «Сочи» занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая на одно очко московский «Спартак».

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