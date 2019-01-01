«Единая Россия» в Пермском крае взяла большинство мандатов в Единый день голосования Поделиться Поделиться Твитнуть

В Прикамье с 11 по 13 сентября прошли выборы губернатора Пермского края, довыборы по трём округам в Законодательное собрание Пермского края, а также 20 муниципальных кампаний по замещению 179 мандатов. От «Единой России» было зарегистрировано больше всего кандидатов на выборах ОМСУ — 153 человека, сообщает пресс-служба регионального исполкома партии в Пермском крае.

Кандидаты от «ЕР» были зарегистрированы на дополнительных выборах депутатов Законодательного собрания Пермского края в округах №2, №13 и №17. Также партия поддержала на выборах губернатора Пермского края самовыдвиженца Дмитрия Махонина.

Выборы губернатора состоялись при явке 35,74%. Дмитрий Махонин получил 75,69% голосов от общего числа проголосовавших, или более 538 тыс. голосов избирателей.

Кандидаты от «Единой России» победили по всем трём округам на выборах депутатов Законодательного собрания Пермского края: по округу №2 победу одержал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Григорьев с результатом 46,36%, явка составила 25,8%. По округу №13 победил Павел Кузьмин, за него проголосовали 63,46% при явке 31,98%. А по округу №17 мандат депутата Законодательного собрания Пермского края получает Антон Удальёв, за которого проголосовали 49,23% при явке 30,18%.

По итогам муниципальных кампаний, кандидаты от партии «Единая Россия» получили преимущество во всех выборных территориях: 118 мандатов, или 65,92% от общего числа. 100% положительный результат на выборах депутатов думы Кишертского муниципального округа (все 15 мандатов — у депутатов от «ЕР») и на выборах Совета депутатов муниципального образования «Сылвенское сельское поселение» (все 16 мандатов). Таким образом, «Единая Россия» сформирует десять фракций в представительных органах власти ОМСУ. С учётом поддержанных партией самовыдвиженцев во фракции войдут 140 депутатов, или 78,21% от общего числа мандатов, замещённых в единый день голосования.

Как рассказали в краевой избирательной комиссии, не поступило ни одной обоснованной жалобы. На избирательные участки направлены 8422 наблюдателя, из них 5015 — от Общественной палаты Пермского края, остальные — от кандидатов и политических партий. Для обеспечения легитимности и прозрачности процесса голосования на 215 участках работали комплексы обработки избирательных бюллетеней, а ещё на 223 — видеонаблюдение.

Окончательными все озвученные итоги станут после их утверждения на заседании избирательной комиссии.

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