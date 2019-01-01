Алиса Окулова
В Перми продлили срок подачи документов на предоставление выплаты за переселение из аварийного жилья
В Перми продлён срок подачи документов на предоставление социальной выплаты за переселение из аварийного жилья. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Теперь подать документы можно до 1 ноября, что на два месяца дольше, чем было запланировано. Приём документов проходит по предварительной записи.
Для этого нужно обратиться в единый центр по расселению граждан из аварийного фонда по адресу ул. Екатерининская, 63. Также в центре можно получить детальную консультацию по программам расселения по телефону
Напомним, что в Перми действуют две программы по расселению: одна — с федеральным софинансированием, вторая реализуется за счёт бюджетов края и города.
Жильцам аварийных домов предлагают два варианта расселения: возмещение за изымаемое жильё (социальная выплата) или предоставление жилых помещений по договорам социального найма.
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