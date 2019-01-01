Мария Сыропятова В Перми разыграют места под вендинговые аппараты, киоски и павильоны Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На торговой площадке администрации Перми размещены объявления о проведении двух аукционов на размещение объектов нестационарной торговли (НТО). 6 и 13 октября городские власти разыграют 21 место под вендинговые аппараты по продаже питьевой воды, киоски и павильоны.

Большинство — 15 — мест предназначены под вендинговые аппараты по продаже питьевой воды: девять расположены в Свердловском, по два — в Мотовилихинском и Орджоникидзевском, по одному — в Ленинском и Кировском районах Перми. По одному месту под киоски разыграют в Дзержинском, Кировском, Мотовилихинском и Ленинском районах. По одному павильону предполагают разместить в Мотовилихинском и Свердловском районах Перми.

Напомним, что на летних аукционах на размещение нестационарной торговли мэрии удалось разыграть примерно половину лотов. Эксперты тогда связывали низкую востребованность с влиянием пандемии, а также с установленными городскими властями требованиями по внешнему облику киосков и павильонов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.