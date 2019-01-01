Алиса Окулова Объявлен конкурс на достройку пермского авиатехникума Поделиться Поделиться Твитнуть

Проект нового корпуса техникума им. Швецова

Управление капитального строительства Пермского края объявило конкурс на достройку авиационного техникума им. А. Д. Швецова, об этом сообщили в краевой администрации.

Контракт будет заключеё на полтора года, начальная (максимальная) цена составит 478,875 млн руб.

Завершить работу планируется во II квартале 2022 года.



Напомним, в мае 2020 года минстрой Пермского края заявлял, что готовность объекта составляет 8%, а работы на объекте идут по графику. Однако с прежним подрядчиком, ООО «ГарантСтрой», контракт был расторгнут 4 августа по соглашению сторон. Причиной расторжения стала корректировка финансирования объекта. Подрядчик вовремя понял, что ему не хватает ресурсов для исполнения договора, и сообщил об этом УКСу.



Строительство ведётся в квартале улиц Максима Горького, Екатерининской и Луначарского. Уже выполнено устройство котлована, фундаментов, подвальной части здания, частично смонтированы колонны первого этажа. Новый подрядчик должен выполнить весь цикл работ, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию.

Новое здание рассчитано на 1,2 тыс. обучающихся.

По проекту, первый этаж должен быть высотой не менее 4,2 м из-за расположенных там мастерских и стендов с авиадвигателями. По нормативам учебные классы, расположенные выше, также должны быть высотой не менее 3,3 м. Плюс необходима ниша для обустройства вентиляционных шахт. В итоге общая высота корпуса получится больше 24 м, что нарушало бы высотный регламент территории (он установлен до 20 м), но 26 февраля депутаты гордумы изменили высотность на «до 25 м».

Помимо нового корпуса запланировано строительство общежития на 400 мест, оно должно быть построено в 2022 году.

Нынешнее состояние строительства корпуса авиатехникума

Константин Долгановский

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