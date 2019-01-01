Григорий Серёдкин «Молот-Прикамье» потерпел первое поражение в сезоне Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский ХК «Молот-Прикамье» потерпел первое поражение в регулярном чемпионате ВХЛ-2020/2021. Со счётом 3:2 «молотобойцы» уступили в Орске «Южному Уралу». Игра состоялась в воскресенье, 13 сентября.

Первый период прошёл под диктовку пермяков. «Молот» вёл как по счёту, так и по количеству бросков, троекратно опережая хозяев. Шайбу с передачи Артурса Озолиньша забросил Артём Севостьянов.

Во втором периоде хозяева собрались и усилиями Ильи Иванова счёт сравняли. Затем гости вновь вырвались вперёд: Вячеслав Скобелев точным броском расстрелял ворота орчан. Но в итоге большинство южноуральцев привело к двум забитым шайбам в ворота нашей команды. За две минуты в конце периода снова отличился Илья Иванов. А третью шайбу хозяев забил Денис Кондратьев. До конца игры счёт не изменился — 3:2.

Александр Агеев, главный тренер ХК «Молот-Прикамье»:

— Великолепный первый период. На второй вышли с «прохладцей» — были нарушения в игре, дисциплине. И за счёт удалений соперник почувствовал кураж. Игра надломилась, перевернулась. В третьем периоде героически вытаскивали игру, не хватило завершающего броска. Соперник играл по счёту, отбрасывался. Двигаемся дальше.

Напомним, «Молот-Прикамье» начал текущий сезон с двух выездных побед — над «Зауральем» (0:4) и над «Челметом» (1:3). Следующую игру «молотобойцы» проведут 15 сентября против местного «Горняка» в Учалах, где завершат выездную серию по городам Южного Урала.

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