Евгения Пастухова журналист Антон Удальёв и Вячеслав Григорьев лидируют на довыборах в Заксобрание Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным экзитпола (опрос избирателей на выходе с участка), вице-премьер Пермского края Антон Удальёв на довыборах в Законодательное собрание по округу №17 набрал 50,1% голосов. На втором месте — заведующая отделом статистики Пермской станции скорой медицинской помощи, руководитель отделения «Справедливой России» в Чусовом Ирина Злобина (30,7%). Кандидат от КПРФ, предприниматель Марат Галимуллин, по данным эксизпола, набрал 6,6% голосов,, юрист реготделения ЛДПР Алексей Баландин — 6,1%.

У секретаря реготделения партии «Единая Россия» Вячеслава Григорьева в округе №2 аналогичное преимущество перед конкурентами. В его пользу высказались 47,9% опрошенных. Адвоката Леонида Любимова (КПРФ) поддержали 14,2% опрошенных, депутата Добрянской гордумы, эсера Владимира Степанова — 31,1%, сотрудника администрации Ленинского района Георгия Балашова от ЛДПР — 11%.

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