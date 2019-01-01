Почти 25% жителей края прошли тест на коронавирус Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным на 13 сентября, в Пермском крае проведено 502 тыс. исследований на коронавирус, сообщает пресс-служба краевого минздрава. Тестирование прошли почти 440 тыс. человек, из них более 198 тыс. — в медорганизациях, остальные — в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии человека при Роспотребнадзоре. За прошедшие сутки в регионе проведено почти 5 тыс. тестов.

Напомним, тестирование осуществляется в краевом центре борьбе со СПИД, краевой инфекционной больнице, краевой станции переливания крови, краевой клинической больнице, лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, ГУФСИН, ФМБА России МСЧ №140, а также в частных клиниках.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.