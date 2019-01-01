В Прикамье за сутки скончались три пациента с коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным министерства здравоохранения Пермского края, за минувшие сутки в регионе скончались три пациента, инфицированных коронавирусом.

Из них двое скончались непосредственно от вируса, ещё один – от сопутствующего заболевания.

Таким образом, за всё время с начала пандемии в регионе скончались 374 пациента с COVID-19.

За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 57 человек, общее количество инфицированных в региона за всё время достигло 8627 человек, из них 5996 — вылечились.

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