В Прикамье за сутки – 59 новых случаев COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

По информации Управления Роспотребнадзора, 12 сентября на территории Пермского края зафиксировано 59 новых случаев заболевания коронавирусом.

Из новых случаев — 41 женщина, 17 мужчин и один ребёнок. 44 человека госпитализированы, а 15 проходят лечение в домашних условиях.

Кроме того, за сутки скончались три ранее инфицированных пациента.

Таким образом, за всё время с начала пандемии коронавирус в регионе зафиксирован у 8570 человек. Из них 5984 человека выздоровели, 371 — скончались.

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