В Перми рассматривают возможность запустить трамвайную ветку до аэропорта Поделиться Поделиться Твитнуть

В пятницу, 11 сентября, состоялась встреча врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина с представителями компании «Синара — транспортные машины» (СТМ).

Одним из вопросов встречи была возможность запуска трамвайного движения до аэропорта Большое Савино.

В частности, гендиректор СТМ Виктор Леш сообщил о теоретической возможности проработки строительства ветки от ул. Промышленной по ш. Космонавтов до аэропорта. Её длина составит 10 км. Работы можно завершить в течение трёх лет.

Кроме того, обсуждалась возможность провести ветку до микрорайона Ива через среднюю дамбу и микрорайон Садовый.

Итогом встречи стало решение о создании рабочей группы совместно с минтрансом и горадминистрацией.

Отметим, что с конца 1960-х и до 1980-х годов в Перми трамваи курсировали по Коммунальному мосту до «Соснового бора», где было разворотное кольцо.

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