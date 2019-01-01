В Перми рассматривают возможность запустить трамвайную ветку до аэропорта
В пятницу, 11 сентября, состоялась встреча врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина с представителями компании «Синара — транспортные машины» (СТМ).
Одним из вопросов встречи была возможность запуска трамвайного движения до аэропорта Большое Савино.
В частности, гендиректор СТМ Виктор Леш сообщил о теоретической возможности проработки строительства ветки от ул. Промышленной по ш. Космонавтов до аэропорта. Её длина составит 10 км. Работы можно завершить в течение трёх лет.
Кроме того, обсуждалась возможность провести ветку до микрорайона Ива через среднюю дамбу и микрорайон Садовый.
Итогом встречи стало решение о создании рабочей группы совместно с минтрансом и горадминистрацией.
Отметим, что с конца 1960-х и до 1980-х годов в Перми трамваи курсировали по Коммунальному мосту до «Соснового бора», где было разворотное кольцо.
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