Михаил Суслов Более половины стран мира смягчили «ковидные» ограничения на поездки Поделиться Поделиться Твитнуть

Более половины государств — 53% — смягчили ограничения на поездки, введённые из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщила всемирная туристская организация ООН (UNWTO).

«В общей сложности 115 стран мира ослабили ограничения на поездки, это на 28 направлений больше, чем 19 июля. При этом два государства сняли все ограничения на путешествия, а остальные сохранили часть ограничительных мер. Направления, в которых были отменены ограничения, как правило, имеют высокий или очень высокий уровень санитарно-гигиенической инфраструктуры, а также сравнительно низкие показатели заражения COVID-19», — сообщает организация.

Почти 80% стран с развитой экономикой постепенно снимают ограничения на путешествия, среди развивающихся стран таких только 47%. В то же время 64% туристических направления, где ещё действуют ограничения на поездки, зависят от авиасообщения.

Но пока 93 страны полностью закрыты для путешественников, из них 27 направлений закрыты на 30 недель и более.

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