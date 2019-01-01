Михаил Суслов ВЦИОМ зафиксировал ухудшение материального положения более четверти россиян Поделиться Поделиться Твитнуть

В России 26% населения негативно оценивают текущее материальное положение своей семьи, а позитивно — лишь 14%. Об этом говорится в новом исследовании ВЦИОМ. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 16 лет.

Своё материальное положение россияне сегодня оценивают преимущественно как среднее (60%), каждый четвёртый даёт негативную оценку (26%), а каждый седьмой — положительную (14%).

При этом 41% россиян считают, что жить будут так же, 25% ожидают ухудшения положения, а 24% — улучшения.

Текущее экономическое положение в стране считают хорошим 12% россиян, средним — 49%. Негативную характеристику дал каждый третий, то есть 34% участников исследования. По данным центра, каждый третий житель РФ считает, что дела в стране идут в правильном направлении, — 33% прошенных, отчасти согласны с ними 37%, не согласны — 25%.

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