Дмитрий Енцовжурналист
В Перми, на ул. Екатерининской, планируется обустроить сквер с часовней
Часовню планируют назвать в честь Фёдора и Григория Каменских
В Перми по адресу ул. Екатерининская, 224 планируется обустроить сквер и построить «Часовню меценатов Фёдора Козьмича и Григория Козьмича Каменских» (пермские меценаты XIX в.). С такой инициативой в городскую комиссию по землепользованию и застройке обратилось руководство Успенского женского монастыря (расположен в 100 м от предполагаемого места благоустройства). Вопрос рассмотрен комиссией 11 сентября.
Фактически земельный участок площадью 1,1 тыс. кв. м находится напротив Елизаветинской больницы и представляет собой пустырь.
Для обустройства сквера и часовни требуется перевод участка под «религиозное использование» (сейчас он находится в зоне учреждений здравоохранения).
По проекту, высота часовни составит 9,7 м, без шпиля высота строения — 4,4 м, ширина — 3,5 м.
Вопрос не встретил возражений со стороны членов комиссии, и в итоге вопрос был направлен на публичные слушания.
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