Елена Лодыгина журналист Пермское УФАС отменило заключение контракта на поставку расходников для кардиоцентра Поделиться Поделиться Твитнуть

Заключение контракта на поставку медицинских расходных материалов для Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии им. С. Г. Суханова (ФЦССХ) было отменено по предписанию Пермского УФАС. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Аукцион на поставку шприцев и соединительных магистралей был объявлен ФЦССХ 22 июля 2020 года. В конкурсной документации сказано, что подрядчик должен был обеспечить в медучреждение поставку 1400 шприцев для проведения инъекции контрастного вещества и 1200 соединительных магистралей для введения рентгеноконтрастного вещества. Расходные материалы должны были быть поставлены в больницу в срок до 16 декабря 2020 года. Стоимость одного шприца составила 1,6 тыс. руб., магистрали — 277 руб. Начальная максимальная цена контракта составила 2,6 млн руб.

В начале августа конкурсная комиссия подвела итоги аукциона, однако 4 сентября заключение на поставку расходных материалов для ФЦССХ было отменено по предписанию Пермского УФАС.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.