Михаил Суслов Александр Репин может возглавить реготделение партии «За правду!» Поделиться Поделиться Твитнуть

Владелец холдинга «Сатурн-Р», экс-кандидат в губернаторы Пермского края Александр Репин может возглавить местное региональное отделение партии «За правду!». Эту информацию «Новому компаньону» подтвердил член партии, экс-министр культуры Прикамья Николай Новичков.

Николай Новичков, секретарь ЦК партии «За правду!»:

— Знаю, что Александр Репин хочет вступить в нашу партию, хочет возглавить реготделение, и знаю, что это его инициатива. Мы эту инициативу будем рассматривать коллегиально, на заседании ЦК партии. Пока я с Александром не встречался.

По его словам, к этому вопросу в партии «вернутся» после региональных выборов.

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