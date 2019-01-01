За сутки в Прикамье скончались три пациента с коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

По информации министерства здравоохранения Пермского края, за минувшие сутки в больницах региона скончались три пациента заражённых коронавирусом. При этом двое из них скончались непосредственно от COVID-19, ещё один — от сопутствующего заболевания.

Таким образом, общее количество летальных исходов инфицированных пациентов с начала пандемии в регионе достигло 268 человек.

За минувшие сутки зафиксировано 57 новых случаев заражения. Среди них 36 женщин и 21 мужчина, 55 человек проходят лечение в больницах, двое – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Таким образом, общее количество инфицированных в Прикамье с начала пандемии достигло 8511 человек, из них 5933 — вылечились.

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