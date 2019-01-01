В Пермском крае всего на одной территории не зафиксировано ни одного случая COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Пермском крае остаётся всего одна территория, где пока не было зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом, — это Косинский муниципальный округ.

Напомним, всего с начала пандемии в регионе выявлено 8454 случая заболевания. Большинство из них — 5242 — в Перми. Далее следуют Березники (467) и Октябрьский городской округ (310).

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